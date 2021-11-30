Иркутский Минздрав заявил о выходе на плато по COVID

Представитель Минздрава Иркутской области заявил о выходе на плато по коронавирусу, но уточнил, что темпы заболеваемости пока не снижаются.

«Мы сегодня находимся на плато высоких показателей, которые, к сожалению, не дают нам оптимистических прогнозов. Тем не менее, рост как таковой замедляется», — сказал в ходе прямого эфира регионального правительства в соцсетях во вторник начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения Иркутской области Андрей Секунда.

По его словам, симптомы коронавируса все больше становятся похожими на проявления ОРВИ. Секунду призвал не заниматься самолечением, а при первых симптомах обращаться в медучреждения.