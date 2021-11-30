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Омские власти отказались от QR-кодов в транспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оперштаб Омской области в понедельник принял решение по введению QR-кодов в общественном транспорте — пока их не будет. Ранее такую меру предлагал Роспотребнадзор.

«Система QR-кодов в общественном транспорте, предложенная Роспотребнадзором, в Омской области сегодня не вводится», — сообщила пресс-служба администрации Омской области.

Приняты другие меры: с 1 декабря пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места будет осуществляться при наличии действительного QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста.

Также с 1 декабря на две недели решено приостановить деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

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COVID19 #Новости COVID19 #Транспорт и дороги
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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