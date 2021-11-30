Омские власти отказались от QR-кодов в транспорте

Оперштаб Омской области в понедельник принял решение по введению QR-кодов в общественном транспорте — пока их не будет. Ранее такую меру предлагал Роспотребнадзор.

«Система QR-кодов в общественном транспорте, предложенная Роспотребнадзором, в Омской области сегодня не вводится», — сообщила пресс-служба администрации Омской области.

Приняты другие меры: с 1 декабря пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места будет осуществляться при наличии действительного QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста.

Также с 1 декабря на две недели решено приостановить деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.