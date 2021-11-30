Томские медики попросили депутатов об обязательных QR-кодах

Медики Томской области попросили депутатов Думы региона поддержать федеральные меры по борьбе с коронавирусом и введению QR-кодов.

В декабре Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. Регионы должны оценить нововведения. На прошлой неделе несколько десятков томичей обратились к депутатам, высказав мнение против этих мер.

В понедельник депутатам Думы Томской области поступило письмо от десятков представителей томской медицины, которые просят поддержать инициативу федерального центра, сообщила пресс-служба регионального органа власти.

«Ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения», — сказано в сообщении.