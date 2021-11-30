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Томские медики попросили депутатов об обязательных QR-кодах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики Томской области попросили депутатов Думы региона поддержать федеральные меры по борьбе с коронавирусом и введению QR-кодов.

В декабре Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. Регионы должны оценить нововведения. На прошлой неделе несколько десятков томичей обратились к депутатам, высказав мнение против этих мер.

В понедельник депутатам Думы Томской области поступило письмо от десятков представителей томской медицины, которые просят поддержать инициативу федерального центра, сообщила пресс-служба регионального органа власти.

«Ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения», — сказано в сообщении.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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