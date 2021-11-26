Холодный фронт накроет Забайкалье

Забайкальский край в предстоящие выходные дни будет находиться под влиянием холодного фронта, сообщает ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Небольшой снег пройдет по краю местами, ветер северной четверти ожидается умеренный с порывами до 12 метров в секунду.

Ночные температуры составят 18-23 градусов мороза, по северным районам при прояснении до 32 градусов мороза, по южной половине 12-17 градусов мороза. Дневные температуры 5-10 градусов мороза, при облачности и осадках 10-15 градусов мороза.

В субботу по южной половине края возможно повышение дневных температур до ноля, в воскресенье по северным районам до 16-21 градусов мороза. В дальнейшем ожидается прекращение осадков и понижение как ночных, так и дневных температур.