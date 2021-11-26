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Холодный фронт накроет Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Забайкальский край в предстоящие выходные дни будет находиться под влиянием холодного фронта, сообщает ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Небольшой снег пройдет по краю местами, ветер северной четверти ожидается умеренный с порывами до 12 метров в секунду.

Ночные температуры составят 18-23 градусов мороза, по северным районам при прояснении до 32 градусов мороза, по южной половине 12-17 градусов мороза. Дневные температуры 5-10 градусов мороза, при облачности и осадках 10-15 градусов мороза.

В субботу по южной половине края возможно повышение дневных температур до ноля, в воскресенье по северным районам до 16-21 градусов мороза. В дальнейшем ожидается прекращение осадков и понижение как ночных, так и дневных температур.

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Забайкалье #Гео
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