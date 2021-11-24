Названа лучшая игра всех времен

Организаторы премии Golden Joystick Awards 2021 объявили победителей, впервые в рамках мероприятия была выбрана лучшая игра всех времен — титул достался Dark Souls, следует из трансляции церемонии на YouTube.

Победителей определяло жюри из представителей популярных игровых брендов, изданий, а также самих игроков. При этом игрой года по версии Golden Joystick Awards 2021 стала Resident Evil Village.

В номинации «Лучшее повествование» победила Life is Strange: True Colors, самой ожидаемой игрой стала Elden Ring. Мобильной игрой года по версии жюри была признана League of Legends: Wild Rift.

Dark Souls — action-RPG с открытым миром, разработанная японской компанией From Software и выпущенная в 2011 году для PlayStation 3 и Xbox 360. В 2012 году игра была портирована на ПК, в 2018 году вышел ее ремастер.