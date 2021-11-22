Экипажи вертолетов впервые провели ночные учения в горах Тувы

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В Центрального военного округа впервые провели ночные учения в горах Тувы, сообщает пресс-служба округа.

«В ходе учения экипажи вертолетов совершили более 50 ночных вылетов. Летчики выполнили маневрирование и преодоление горных хребтов ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволили экипажам ориентироваться в горах без включения осветительных приборов, оставаясь незамеченными», — говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 10 вертолетов Ми-8 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами, а также специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

В пресс-службе отметили, что проведение учений в Туве стало возможным после начала использования аэродрома в Кызыле. Он обладает необходимой инфраструктурой для регулярных тренировочных полетов и летно-тактических учений в горной местности днем и ночью без дополнительного обеспечения летного процесса, а также позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.