Комики с ТНТ спели песню про ФК «Чита»

Российские комики Айдар Гараев, Дмитрий Позов, Роман Косицын и Иван Абрамов спели шуточную песню про ФК «Чита» на Youtube-шоу «Плохие песни».

В песне про клуб есть такие строчки: 16 голов за 17 сезонов — ФК «Чита»! Все в нападении, толстый в воротах — ФК «Чита»! Едут в плацкарте на кубок России — ФК «Чита»! Никто из состава не пробовал суши — ФК «Чита»! Титульный спонсор у них психбольница — ФК «Чита»!

«В этом ролике было удостоен внимания ФК "Чита". Целая песня прозвучала про наш клуб (на мотив Felicit). Получилось весьма смешно и стебно, но в то же время слишком стереотипно и даже как-то оскорбительно», — говорится в сообщении на странице футбольного клуба «Чита».

Клуб даже провел анонимное голосование, в котором более 50% посчитали, что песня смешная и ничего обидного в ней нет.

ФК «Чита» играет во втором дивизионе ФНЛ и находится на 18 позиции. В 2022-м «быки» сыграют по пять матчей дома и на выезде.