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Мэр Братска назвал кощунством митинг против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео instagram.com/sergey_serebrennikov_bratsk

Жители Братска и Иркутска в минувшие выходные собрались на несанкционированные митинги против введения QR-кодов и «принудительной» вакцинации от коронавируса, они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Мэр Братска Сергей Серебренников в ответ записал свое обращение, назвав эти действия кощунством.

В воскресенье около 60 человек собрались на смотровой площадке Братской ГЭС на несанкционированный сход. По словам Серебренникова, в конце участники начали скандировать фразу «Фашизм не пройдет».

« Это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые вакцинируют? Или которые спасают в реанимации людей? Кондукторов, которые маски просят надевать в общественном транспорте, чтобы остановить распространение страшной инфекции? Или ученых, которые одними из первых в мире вакцину разработали, чтобы людей спасти, и ее сегодня десятки стран мира у нас закупают. Вы людей, спасающих жизни, с фашистами сравнили? Как язык повернулся», — сказал мэр в своем Instagram.

Он обратил внимание, что Братскую ГЭС, где собрался митинг, возводили победившие фашизм первостроители. «Кощунство какое», — высказался Серебренников.

В комментариях к публикации разгорелась дискуссия. Одни поддержали мэра и согласились со всеми его словами, другие выразили уважение митингующим.

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть #Активисты
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