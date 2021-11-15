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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Митинги против QR-кодов прошли в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео vk.com/inci38

Жители Иркутской области в минувшие выходные провели акции протеста против введения в регионе системы QR-кодов, фото и видео появились в соцсетях. Участники митинга в Иркутске записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Региональные власти подрывают ваш авторитет как президента и, несмотря на ваши обращения, разъяснения о добровольной вакцинации и неукоснительному соблюдению прав человека, игнорируют их», — сказано в обращении.

По мнению участников акции протеста, власти региона заставляют руководителей организаций «насильно» прививать сотрудников от коронавируса.

Помимо Иркутска, акцию протеста провели в Братске, об этом пишут местные Telegram-каналы. Они сообщают, что полиция ни в один из митингов не вмешивалась.

В начале ноября в Иркутской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Был введен  режим самоизоляции невакцинированных в возрасте старше 60 лет, организации общепита, музеи, кинотеатры, театры, зоопарки, другие развлекательные организации, магазины, кроме продуктовых, спортивные центры, сауны стало можно посещать только по QR-кодам.

Тема: Коронакризис
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Политика #Активисты #Новости COVID19
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