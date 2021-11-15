НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Световые столбы сфотографировали в Дудинке

Источник:
Sibnet.ru
382 0

Фотограф из Дудинки Денис Гаськов смог запечатлеть редкое оптическое явление — световые столбы, снимки он опубликовал на странице в Facebook.

Световые столбы появляются, когда при резком понижении температуры, влага вымораживается из атмосферы и шестигранные кристаллики льда опускаются вниз. Они отражают свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И возникает очень красивый световой столб.

В Дудинке это явление было кратковременным и длилось не более часа. Фотографу Гаськову удалось запечатлеть редкую красоту.

Профессиональной фотографией Денис Гаськов начал заниматься с 2008 года, когда устроился на работу в Таймырский краеведческий музей. Базовые знания об искусстве фотографии получил самостоятельно.

Еще по теме
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Шесть городов мира уйдут под воду к 2030 году
Открылся первый магазин мусора с берегов Байкала
Заповедник снял видеорецепт полезного «пирожного» для синиц
смотреть все
Красноярск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Хакасии обвинила врачей в смерти восьмилетней племянницы
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Митинги против QR-кодов прошли в Иркутской области
Депутат горсовета Улан-Удэ выловил огромную щуку
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
Картина дня
США заявили, что действия Минска отвлекают внимание от России
Володин объяснил, кого оштрафуют за езду без техосмотра
Россия проиграла, но сохранила шанс на ЧМ-2022
ЕС призвал «не подливать масло в огонь» конфликта на Украине
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
47
Россия создаст самый мощный процессор
41
Британия допустила «случайную» войну с Россией
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
Sibnet.Ru