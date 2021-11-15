Световые столбы сфотографировали в Дудинке

Фотограф из Дудинки Денис Гаськов смог запечатлеть редкое оптическое явление — световые столбы, снимки он опубликовал на странице в Facebook.

Световые столбы появляются, когда при резком понижении температуры, влага вымораживается из атмосферы и шестигранные кристаллики льда опускаются вниз. Они отражают свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И возникает очень красивый световой столб.

В Дудинке это явление было кратковременным и длилось не более часа. Фотографу Гаськову удалось запечатлеть редкую красоту.

Профессиональной фотографией Денис Гаськов начал заниматься с 2008 года, когда устроился на работу в Таймырский краеведческий музей. Базовые знания об искусстве фотографии получил самостоятельно.