Шведская компания начнет добычу золота на новом месторождении в Туве

Освоение Кара-Бельдырского месторождения рудного золота, расположенного на территории Каа-Хемского района Тувы, начнется в 2023 году, сказал глава Тувы Владислав Ховалыг на презентации регионов Енисейской Сибири в культурном центре МИД России.

«В рамках проекта шведской компании Auriant Mining построены золотоизвлекательная фабрика, вахтовый поселок (на Тарданском месторождении). С 2023 года начнется освоение Кара-Бельдырского золоторудного месторождения», — цитирует ТАСС Ховалыга.

Ранее Ховалыг сообщал, что освоение этого месторождения удвоит собственные доходы Тувы. Ожидается примерно до 8 миллиардов рублей налоговых отчислений в республиканский бюджет.

Право на разработку месторождения принадлежит шведской Auriant Mining, осваивающей также Тарданское месторождение золота. В 2020 году добыча золота на Тарданском месторождении выросла в 1,5 раза, до 952 килограммов.