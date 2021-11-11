Советский «клад» нашли при капремонте в доме в Улан-Удэ

Рабочий нашел купюры советского образца 1961 года выпуска в доме на улице Ленина, 63 в Улан-Удэ, сообщает Фонд капитального ремонта Бурятии.
«Посылку» из прошлого обнаружил рабочий подрядной
организации при демонтаже этажного щита, когда снял деревянный короб. В нише
этого короба лежали аккуратно сложенные старые советские деньги.
«Своей находке я конечно очень удивился. Скорее всего ее
положили туда специально при монтаже щита, так как сделать это снаружи просто
невозможно. Надо сначала все разобрать, а потом заново собрать», — рассказал
рабочий.
Внутри лежали две купюры по 25 рублей. Никакого послания, к
сожалению, никто не оставил. Специалисты службы технического заказчика Фонда
капремонта предположили, что посылку в будущее возможно оставили в далеком 1967
году. Тогда, согласно программе по капремонту, тоже проводили ремонт системы
электроснабжения.
Ремонт внутридомовых электрических сетей выполняется в доме
по улице Ленина, 63 в рамках капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В двух подъездах дома уже протянуты магистральные
электрические сети и заменены этажные щиты. На ремонт будет направлено 552
тысячи рублей.