Чемпиону мира по боксу Петровскому подарили квартиру в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил с победой чемпиона мира по боксу Марка Петровского и подарил ему двухкомнатную квартиру в Красноярске, сообщает правительство региона.

Чемпионат мира 2021 года по боксу, который проходил в Сербии с 25 октября по 6 ноября, стал для Марка Петровского дебютным. В финальном бою в супертяжелом весе Марк Петровский победил боксера из Армении Давита Чалояна раздельным решением судей.

Спортсмен отметил, что он поедет домой в родной Минусинск, где примет участие в открытии турнира по боксу заслуженного тренера России, своего первого тренера Анатолия Савченко.

«Мне сказали, что после учебы в Москве ты планировал вернуться в родной край. Чтобы твое желание не изменилось, решено подарить тебе двухкомнатную квартиру в Красноярске. Думаю, это в хорошем смысле слова закрепит тебя на сибирской земле, поможет продолжить заниматься любимым делом и развивать бокс на берегах Енисея», — сказал Усс.

По словам Петровского, он будет готовиться к Олимпийским играм и хочет завоевать золотую медаль.

Марку Петровскому 22 года. В 2020 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 2019 года — кадетом Московского университета МВД России.