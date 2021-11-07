Школьные каникулы продлили в Иркутской области

Власти Иркутской области продлили школьные каникулы в восьми муниципалитетов региона, в том числе Иркутске, до 14 ноября, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остается сложной. Дети стали болеть чаще и тяжелее. На 6 ноября на лечении находится больше 3 тысячи детей, из них более 100 человек — в больницах. При этом около 800 детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост», — заявил губернатор региона Игоря Кобзева.

На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района. Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский, говорится в сообщении.

Власти также рекомендовали работодателям перевести на удаленную работу на период каникул сотрудников, у которых дети учатся в начальных классах, или предоставить им на это время оплачиваемые отпуска.

До 14 ноября в регионе несовершеннолетним также будет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Задача родителей во время каникул минимизировать контакты детей, отметили в пресс-службе.