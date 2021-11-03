«Коронавирусные» ограничения ужесточили в Иркутской области

Непривитые пенсионеры в Иркутской области должны уйти на самоизоляцию, с 8 ноября в регионе вводятся QR-коды.

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более 5 тысяч человек, 11 тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

По сообщению властей региона, введен режим самоизоляции невакцинированных в возрасте старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря. Они вправе передвигаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра, обязательно в масках, могут покидать жилье только для покупки товаров первой необходимости, выгула животных, получения экстренной медпомощи и визитов на похороны.

«До 90% погибших от ковида — это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения», — уточнил Кобзев.

Также с 8 ноября в Иркутской области организации общепита, музеи, кинотеатры, театры, зоопарки, другие развлекательные организации, магазины, кроме продуктовых, спортивные центры, сауны работают по QR-кодам.