Снег выпадет в Чите в День народного единства

Снег выпадет в Чите 4 ноября, также усилится ветер до 18 метров в секунду, погода будет некомфортная, сообщает мэрия Читы.
По информации Читинского гидрометцентра, днем 4 ноября и в течение суток 5 ноября ожидается ухудшение погодных условий: небольшой снег, установление снежного покрова, усиление ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица, понижение дневных и ночных температур на 10 градусов. Температура ночью составит 8-10 градусов мороза, днем около ноля.
В пятницу температура ночью составит 13-15 градусов, днем 7-9 градусов мороза. В субботу будет также холодно: температура ночью 17-19 градусов, днем 5-7 градусов мороза. Ветер западный — 7-12 метров в секунду.
Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. Также помните, что при сильном ветре опасно находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций.
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