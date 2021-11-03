QR-коды начнут действовать в омских ТЦ и кафе с 4 ноября

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Доступ в ТРЦ, заведения общепита и салоны красоты в Омской
области с четверга, 4 ноября, будет только по QR-кодам, сообщила пресс-служба
правительства региона.
«Эпидемиологическая ситуация оценивается как крайне
неблагополучная, наблюдается стремительный рост заболеваемости, увеличивается
количество внебольничных пневмоний», — говорится в сообщении.
Оперштаб принял решение с 4 ноября ввести QR-коды для доступа
в организации общепита, ТРЦ (за исключением расположенных в них
продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерские.
Доступ несовершеннолетних в ТРЦ разрешен только в
сопровождении взрослых. При этом пункты вакцинации, действующие в торговых
центрах, продолжат свою работу.