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QR-коды начнут действовать в омских ТЦ и кафе с 4 ноября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доступ в ТРЦ, заведения общепита и салоны красоты в Омской области с четверга, 4 ноября, будет только по QR-кодам, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Эпидемиологическая ситуация оценивается как крайне неблагополучная, наблюдается стремительный рост заболеваемости, увеличивается количество внебольничных пневмоний», — говорится в сообщении.

Оперштаб принял решение с 4 ноября ввести QR-коды для доступа в организации общепита, ТРЦ (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерские.

Доступ несовершеннолетних в ТРЦ разрешен только в сопровождении взрослых. При этом пункты вакцинации, действующие в торговых центрах, продолжат свою работу.

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