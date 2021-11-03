QR-коды начнут действовать в омских ТЦ и кафе с 4 ноября

Доступ в ТРЦ, заведения общепита и салоны красоты в Омской области с четверга, 4 ноября, будет только по QR-кодам, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Эпидемиологическая ситуация оценивается как крайне неблагополучная, наблюдается стремительный рост заболеваемости, увеличивается количество внебольничных пневмоний», — говорится в сообщении.

Оперштаб принял решение с 4 ноября ввести QR-коды для доступа в организации общепита, ТРЦ (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерские.

Доступ несовершеннолетних в ТРЦ разрешен только в сопровождении взрослых. При этом пункты вакцинации, действующие в торговых центрах, продолжат свою работу.