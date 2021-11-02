Росздравнадзор заявил о нарушениях в томской МСЧ №2

Проверка Росздравнадзора выявила нарушения в томской медсанчасти №2, где в выходные умерла пожилая пациентка, к которой проникал внук под видом врача.

В соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. 84-летняя пациентка умерла в реанимации в субботу.

«В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи», — сказано в сообщении управления Росздравнадзора по Томской области.

Ведомство не конкретизировало нарушения, но выдало медсанчасти предписание об их устранении.