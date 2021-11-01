Водитель прокатился по Сочи на самоходном диване и попался

Полицейские в Сочи остановили двигавшийся по улицам диван с мотором, водитель необычного транспортного средства оштрафован за непристегнутый ремень, сообщила городская ГИБДД.
Инспекторы остановили «средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания». Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки.
На водителя дивана составили штраф за отсутствие ремней безопасности. Он заплатит 1 тысячу рублей. Двигающийся предмет мебели отправили на охраняемую стоянку.
Создатель дивана с мотором Сергей Сергеев сообщил, что придумал такое транспортное средство, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Диван на колесах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, приводит мнение Сергеева РИА Новости.
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