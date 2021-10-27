Вход в иркутские ТЦ будет по QR-кодам

Торговые центры в Иркутской области с 30 октября будут работать только по QR-кодам, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

«С представителями бизнеса мы обсуждали самые различные варианты, в том числе закрытие непродовольственных магазинов. Чтобы этого избежать, представители торговых центров предложили работать с применением технологий QR-кодов. Прошу понять, это сделано для сохранения здоровья вас и ваших близких. Эти меры помогут приостановить распространение коронавируса», — сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Это касается ТЦ с площадью торгового зала свыше тысячи квадратных метров, за исключением объектов розничной торговли при наличии отдельного уличного входа.

Также с 30 октября приостанавливается детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аналогичных услуг.