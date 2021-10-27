НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Вход в иркутские ТЦ будет по QR-кодам

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © Sibnet.ru

Торговые центры в Иркутской области с 30 октября будут работать только по QR-кодам, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

«С представителями бизнеса мы обсуждали самые различные варианты, в том числе закрытие непродовольственных магазинов. Чтобы этого избежать, представители торговых центров предложили работать с применением технологий QR-кодов. Прошу понять, это сделано для сохранения здоровья вас и ваших близких. Эти меры помогут приостановить распространение коронавируса», — сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Это касается ТЦ с площадью торгового зала свыше тысячи квадратных метров, за исключением объектов розничной торговли при наличии отдельного уличного входа.

Также с 30 октября приостанавливается детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аналогичных услуг.

Еще по теме
Россияне выразили готовность сменить профессию в случае локдауна
Метро в Новосибирске перейдет на график выходных
Жвачкин пригрозил непривитым чиновникам увольнением
Хакасия ввела самые жесткие ограничения из-за COVID
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске
Вход в иркутские ТЦ будет по QR-кодам
Субсидированные рейсы из Омска в Новосибирск добавят из-за МЧМ-2023
Алтайский край ввел QR-коды в ТЦ
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Обсуждение (0)
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
59
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
44
Японцы призвали отобрать Курилы силой
38
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
35
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Sibnet.Ru