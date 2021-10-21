НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал причину развала СССР

Источник:
ТАСС
106 0
Фото: Michael Neubert / Attribution License

Развал СССР был вызван отсутствием назревших гибких и продуманных преобразований, а также действиями радикалов разного толка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что именно поэтому любая революция — «не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса». «Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу», — добавил он.

По мнению президента, сто лет назад Россия объективно переживала серьезные трудности, но не больше, чем другие страны. Государство в случае правильных решений могло бы преодолеть их постепенно и цивилизованно.

Еще по теме
Путин провозгласил конец капитализма
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Путин отказался от отдыха в нерабочие дни
Путин решил провести большую пресс-конференцию
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Установлена причина исчезновения мамонтов в Сибири
Погода в Новосибирске испортится с пятницы
Три концерта Noize MC отменили в Новосибирске
Ученые подтвердили опасность скачков атмосферного давления
Самое популярное
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Российская команда поборется за финал главного турнира Dota 2
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин провозгласил конец капитализма
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Windows 11 подружили с приложениями Android
Samsung запретили продажу в России популярных смартфонов
О самом главном
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
17
Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске
16
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Sibnet.Ru