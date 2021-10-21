Путин назвал причину развала СССР

Развал СССР был вызван отсутствием назревших гибких и продуманных преобразований, а также действиями радикалов разного толка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что именно поэтому любая революция — «не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса». «Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу», — добавил он.

По мнению президента, сто лет назад Россия объективно переживала серьезные трудности, но не больше, чем другие страны. Государство в случае правильных решений могло бы преодолеть их постепенно и цивилизованно.