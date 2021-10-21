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Реанимация новосибирского COVID-госпиталя поставила рекорд по загрузке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Рекордное количество коек развернуто в реанимации инфекционного госпиталя новосибирской больницы № 25, поступает все больше тяжелых пациентов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Больше пациентов стало в принципе, и среди них очень много тяжелых. Мы впервые за весь период пандемии, с самого ее начала, развернули в реанимационном отделении 30 коек, и еще 10 – в резерве», – сказал заведующий госпиталем Алексей Мельник.

До сих пор в отделении интенсивной терапии одновременно находилось максимум 25 человек, сейчас все 30 коек заняты.

«Большинство пациентов – пожилые. Вакцинированных среди тех, кому требуется интенсивная терапия, нет», — говорится в сообщении.

Всего в регионе развернуто 3 тысячи 996 инфекционных коек. Частично или полностью перепрофилированы 46 больниц в Новосибирске и районах области. 

На следующей неделе еще два стационара – госпиталя ветеранов войн № 2 и Обской городской больницы – прекратят прием плановых пациентов и начнут готовиться к перепрофилированию, чтобы создать резерв коек на случай ухудшения эпидситуации.

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