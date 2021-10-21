Врач рассказал трагичную историю о намеренно заразившейся COVID

Жительница Москвы умерла от коронавируса, до этого она специально заразила себя и семью — историю рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд в Facebook.

Врач опубликовал в соцсети переписку знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, скончалась от коронавирусной инфекции. Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.

Она вместе с двумя дочками специально пошла к заболевшей COVID-19 подруге. В итоге вся семья, в том числе муж женщины, заразились коронавирусом. Согласно переписке, женщина долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице, младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.

Самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%.