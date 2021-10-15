Глава Кузбасса оценил сроки строительства Крапивинской ГЭС

Строительство Крапивинской ГЭС, остановленное в 1989 году, планируется завершить в течение пяти с половиной лет, чтобы обеспечить регион и предприятия дополнительным источником энергии, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.

«Сейчас мы занимаемся проектированием, выполняем оценку воздействия на окружающую среду, в следующем году должны этот этап выполнить. Если все в порядке — перейдем к проектированию строительства. Я ожидаю, что на проектирование уйдет еще полтора года. <…> Если энергично работать, то в течение трех-четырех лет можно завершить строительство», — цитирует ТАСС Цивилева.

Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно оценивается в 45 миллиардов рублей. Глава региона отметил, что рассматривается возможность привлечения частных инвестиций для ввода энергообъекта в эксплуатацию.

«Я думаю, финансирование будет из нескольких источников, в том числе из федеральных. Есть вариант участия в этой схеме заинтересованных организаций, которым нужна "зеленая" энергетика. Одна из этих организаций — "Русал", к примеру. Им нужна "зеленая" энергия для выработки "зеленого" алюминия», — добавил губернатор.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году. Целями возведения были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. К 1989 году было выполнено около 60% работ.