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День отца: как меняются российские папы?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/olichel-529835/
Строгих отцов советского типа сменили папами, задаривающие детей материальными ценностями. Но на этом изменение образа и роли отца не остановилось. Какими стали современные российские папы и на чем строится их авторитет в семьях разного типа? 

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Впервые в России День отца отметят 17 октября 2021 года.

От суровости к подаркам

В послевоенное время мужчин оказалось намного меньше, чем женщин, и отцы были не у всех. Но даже если физически папа был в семье, его основной задачей была работа на выживание, на восстановление страны после Великой отечественной войны. Поэтому эмоционально ребенок чувствовал внутреннее сиротство.

«Стоит отдельно сказать про менталитет русских мужчин, которые в принципе не считали важным каким-то образом проявлять отцовские чувства через поддержку и эмоциональную вовлеченность», — сказала Sibnet.ru психолог-консультант в сфере межличностных отношений, коуч Вероника Тюрина.

Был определенный культ строгости: жесткая отстраненная фигура отца, которая довлеет над ребенком, издали сурово поглядывая и грозя пальцем.

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Ход истории постепенно менял это мнение, в 80-х родители стали проявлять эмоциональную заботу, стали более трепетными, подчас излишне волнительными и тревожными, буквально сдувающими каждую пылинку с любимого чада.

«Но факторы перестройки и начало рыночной экономики внесли свой вклад в тему воспитания: отцы начали выражать свою любовь к детям через материальные ценности, подарки, подменяя этим непосредственное общение с ребенком. Как результат — отсутствие истинной близости отцов и детей», — сказала Тюрина.

Как меняются отцы

Семьи перестали быть похожими друг на друга. И теперь распределение ролей в каждой семье — очень индивидуальный процесс. 

62% респондентов, опрошенных ВЦИОМ, ответили, что современные отцы стали больше интересоваться жизнью своих детей. 59% ответили, что теперь папы чаще говорят о любви детям. Но о времени, уделяемом детям, мнения разделились почти поровну: 48% считают, что отцы стали проводить времени с детьми меньше, 43% — больше. А на вопрос о совместном с детьми досуге положительно ответили только 20%.

«Папа может проводить много времени с детьми, питать их любовью и принятием, а мама – быть воинствующей добытчицей, которая защищает и демонстрирует успех. Тандем отца и матери по-прежнему сохраняется, однако прямо противоположными становятся их функции. В результате ребенок получает все необходимое для своего развития», — сказала Sibnet.ru кандидат социологических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Алла Бучкова.

Наряду с этим сохраняется и традиционное распределение ролей. Но и здесь происходят изменения папы — не в отношении выполняемых им функций, а, скорее, в направлении осознанного подхода к своему отцовству. Современные отцы больше времени проводят со своими детьми, все глубже погружаются в семейные дела.

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Жизнь #О людях #Аналитика #Психо
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