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Погода в Новосибирске в октябре порадует волнами тепла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Волны тепла с температурой воздуха до 12 градусов ожидаются во второй и третьей декаде октября, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Октябрь ожидается с температурой около нормы. Среднемесячная температура составит плюс 2-3 градуса. В первой декаде температура ночью составит от минус 2 до плюс 2 градусов. Днем ожидается около 5 градусов тепла.

«Во второй и третьей декадах будут колебания температуры. Ночью от 1-6 градусов тепла до минус 5. Волны тепла еще вероятны. Днем в теплые дни будет 7-12 градусов тепла, в холодные от ноля до плюс 5», — сказала синоптик.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в первой и третьей декаде, а также в отдельные дни второй декады. В конце октября начнется похолодание и выпадет снег.

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Новосибирск #Гео
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