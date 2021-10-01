Морозы до 8 градусов придут в Забайкалье

Мокрый снег днем и отрицательные температуры по ночам ожидаются в выходные в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу ночью будет преимущественно без осадков, днем по южной половине края местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный будет дуть с силой 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 3-8 градусов мороза, по южной половине края до 2 градусов тепла. Днем ожидается 7-12 градусов, местами 2-7 градусов тепла.

В воскресенье местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по южной половине края до умеренных. Ветер северо-западный будет дуть с силой до 3-8 метров в секунду, в отдельных районах 8-13 метров в секунду.

Температура ночью составит 1-6 градусов мороза, местами до 4 градусов тепла. днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла, при облачности 1-6 градусов тепла.