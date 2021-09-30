Омский врач назвала лечебную дозу алкоголя

Одна унция алкоголя для женщин и две для мужчин помогут нормализовать уровень хорошего холестерина, сказала журналистам профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, Ольга Кореннова.

Для людей, которые не страдают алкоголизмом, у которых нет проблем с печенью и другими органами, небольшие дозы алкоголя полезны в плане профилактики атеросклероза. Это доказано мировыми исследованиями, отметила она.

«Мы научились лекарствами бороться с плохим холестерином, но нет препаратов, которые будут нормализовать уровень хорошего холестерина, кроме алкоголя. Лечебная профилактическая доза алкоголя равна одной унции для женщины, двум унциям – для мужчины. Одна унция – это 30 граммов спирта, или 60 граммов водки, или 176 граммов вина в сутки», — цитирует «Омск-Информ» врача.

По ее словам, категорически нельзя собирать эти унции по пятницам, а также злоупотреблять количеством алкоголя. При заболеваниях сердца принимать алкоголь тоже нельзя. А вместо алкоголя можно пить кофе и есть шоколад, которые вызывают такое же действие.