Дерипаска отсоветовал покупать электромобиль

Переход на электромобили не сделает мир экологичнее, так как заряжать их придется энергией с угольных станций, что не способствует сокращению выбросов вредного для планеты углекислого газа, заявил миллиардер, глава компании «Русал» Олег Дерипаска.

«Не торопимся покупать электромобили, которые заряжать придется сейчас электроэнергией, произведенной на угольных станциях. Честнее велосипед или пешком до остановки общественного транспорта», — написал Дерипаска в Telegram-канале.

По его мнению, сейчас эффективных механизмов контроля за сокращением выбросов углекислого газа не существует. Такие страны, как Индия, Китай, Индонезия, не собираются их вводить.

По мнению миллиардера, существует еще большая проблема — падения цен на чистую электроэнергию может не произойти, поскольку не все страны могут обеспечить базовую генерацию энергии (50-60%) за счет возобновляемых источников. Решить проблему, по мнению предпринимателя, можно за счет наращивания мощностей атомной энергетики.

«Реальный переход к новой энергетике и радикальное сокращение выбросов возможно не ранее 2060-го года, и то при соответствующих усилиях и инвестициях», — резюмировал бизнесмен.