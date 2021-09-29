Мэр Омска сложила полномочия

Мэр Омска Оксана Фадина сложила полномочия, она станет депутатом Госдумы, сообщает пресс-центр города.

На пленарном заседании Омского городского совета в среду обсуждался вопрос отставки мэра города. Оксана Фадина сама подала заявление о досрочном сложении с нее полномочий: по итогам недавних выборов она стала депутатом Госдумы.

Депутаты городского совета, исходя из устава Омска единогласно постановили принять отставку мэра. Среда станет для Оксаны Фадиной последним рабочим днем в этом качестве.

«Наша конструктивная работа еще раз показала, что мы можем обеспечивать и устойчивость бюджета, и устойчивость тех проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие Омска», — отметила Фадина.

С 30 сентября до избрания нового главы города временно исполняющим обязанности мэра будет Евгений Фомин – первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства.

Новый мэр может появиться в Омске в декабре. Для этого будет сформирована конкурсная из представителей главы региона и горсовета. Эта комиссия выберет двух кандидатов, из которых депутаты определят градоначальника.