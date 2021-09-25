Спутники «Скиф» обеспечат россиян космическим интернетом

Сборку спутника «Скиф» для предоставления широкополосного доступа в интернет начала компания «Информационные спутниковые системы». Аппарат войдет в состав глобальной российской системы «Сфера».

Орбитальная группировка будет насчитывать 12 спутников. Первый из них планируется вывести на орбиту приблизительно в октябре 2022 года, передают РИА Новости. Запуски будут вестись до 2028 года.

«Первым запуском мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развертывания полноценной системы», — уточнил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Российский проект «Сфера» нацелен на формирование глобальной системы, в состав которой войдут сотни космических аппаратов. Платформа позволит обеспечивать связь, высокоскоростной доступ в интернет и оптическое наблюдение Земли в режиме реального времени.