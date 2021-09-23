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Авто с «номерами СССР» привлекло внимание ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Инспекторы ГИБДД в городе Волжский остановили «Волгу» со странными регистрационными знаками, водитель представил документы, выданные «ГАИ СССР», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские остановили ГАЗ-3102 «Волга», на номерах которой была изображена аббревиатура «СССР», а также герб с серпом и молотом на красном фоне.

Водителем советского автомобиля оказался 57-летний житель Саратовской области, назвавший себя «гражданином СССР». Он предоставил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU» («Soviet Union»), выданное «ГАИ СССР».

Также у автомобилиста был «полис надежности» от несуществующей организации, который, по всей видимости, должен был заменить полис ОСАГО.

Настоящие документы и номера водитель показать отказался. Инспекторы выяснили, что у нарушителя есть российские водительские права, срок действия которых истекает только в 2025 году. А «Волга» в июне этого года была снята с регистрационного учета.

Автомобилиста оштрафуют — инспекторы составили несколько административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав, за отсутствие регистрации и за несоблюдение требований об обязательном страховании транспортного средства. Машина отправилась на штрафстоянку.

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