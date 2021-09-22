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Новосибирск вошел в тройку дождливых миллионников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирск оказался на третьем месте в рейтинге самых дождливых городов-миллионеров в октябре, Красноярск и Омск вошли в десятку, сообщает пресс-служба Яндекса.

Аналитики Яндекс.Погоды изучили данные метеонаблюдений за десять лет и подсчитали для городов-миллионеров среднее количество октябрьских дней, в которые шел дождь.

Чаще всего дожди шли в Перми, примерно 13 дней за месяц. Новосибирск — один из самых дождливых городов в списке. Дожди здесь шли в среднем 11 дней за месяц. По этому показателю Новосибирск занимает третье место среди российских городов с населением более миллиона человек.

Новосибирске дожди сравнительно легкие: за октябрь выпадает примерно 48 миллиметров осадков — около 4,3 миллиметра на один дождь, что на 23% меньше, чем в среднем по миллионерам.

Красноярск оказался на шестом месте рейтинга. Дожди здесь шли в среднем 11 дней за месяц. В Омске дожди шли в среднем 10 дней за месяц. По этому показателю Омск занимает восьмое место среди российских городов с населением более миллиона человек.

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Новосибирск #Гео
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