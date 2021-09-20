Путин положительно оценил итоги выборов

Президент России Владимир Путин положительно оценивает результат выборов, которые показали, что «Единая Россия» является главным предпочтением избирателей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы видим все-таки, что главное предпочтение избирателей — это ЕР, правящая партия. У партии была задача подтвердить свое лидерство. Эта задача, безусловно, выполнена», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что прошедшие выборы являлись конкурентными, открытыми и честными. Он напомнил, что компартия улучшила свои результаты, есть новые партии, которые также могут похвастаться позитивными результатами.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что президент пока не принимал никаких решений по изменению состава правительства после выборов в Госдуму. В общефедеральную часть списка ЕР входили глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

После обработки 99% протоколов избирателей на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». Она набирает 49,82% голосов, КПРФ — вторая с 19,00%, ЛДПР — на третьем месте с 7,49%, «Справедливая Россия — За правду» получает 7,38%, «Новые люди» — 5,33%.