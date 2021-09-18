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Фильм «Черная вдова» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черная вдова»

Фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон о приключениях русской шпионки из киновселенной Marvel появился в видеосервисе Wink.

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Фильм «Черная вдова» стартовал на больших экранах 8 июля, за уикенд, по предварительным данным, собрал 284 миллиона рублей. Это был самый мощный старт среди лидеров проката.

Теперь кино о прошлом и настоящем русской героини Marvel доступно в онлайн-кинотеатре Wink. «Черную вдову» можно посмотреть в качестве Full HD и приобрести навсегда.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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Топ комментариев

лачинов

Скорее всего полстраны переносит бессимптомно или в легкой форме. Только они об этом не узнают. А охране...

Uynachalnica

Да ладно? К нему кого-то допустили, кто в карантине не был?

Fazar

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jeryakob

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