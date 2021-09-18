Фильм «Черная вдова» появился в Wink

Фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон о приключениях русской шпионки из киновселенной Marvel появился в видеосервисе Wink.

«Черная вдова»: русская Наташа из ГУЛАГа

Фильм «Черная вдова» стартовал на больших экранах 8 июля, за уикенд, по предварительным данным, собрал 284 миллиона рублей. Это был самый мощный старт среди лидеров проката.

Теперь кино о прошлом и настоящем русской героини Marvel доступно в онлайн-кинотеатре Wink. «Черную вдову» можно посмотреть в качестве Full HD и приобрести навсегда.