«Черная вдова»: русская Наташа из ГУЛАГа

В российский прокат ворвалась «Черная вдова» — первый фильм Marvel за два года. Свежий кинокомикс со Скарлетт Йоханссон в главной роли представляет собой сольную ленту о бывшей русской шпионке Наташе Романофф, позднее присоединившейся к команде Мстителей. Удалось ли авторам фильма достойно открыть четвертую фазу киновселенной Marvel после жирной точки «Мстителей: Финал»?

Сюжет: отматываем время назад

События фильма «Черная вдова» происходят не после столкновения Мстителей с Таносом, а за несколько лет до его прибытия, после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», где произошел раскол команды.

Создатели решили «прыгнуть» назад, чтобы рассказать о прошлом Наташи Романофф — одной из наименее раскрытых героинь Marvel. Фактически, фильм представляет собой личную историю бывшей русской шпионки, которая вынуждена встретиться со своим прошлым.

Фото: © кадр из фильма

Зрителей познакомят с семьей Наташи, которая была у нее задолго до того, как она стала Мстителем — Еленой (Флоренс Пью), Мелиной (Рэйчел Вайс) и Алексеем (Дэвид Харбор), известным как Красный Страж. Именно они помогут героине раскрыть заговор и победить злодеев.

Премьера в России: 8 июля 2021 года

Страна: США, кинокомпания Marvel Studios

Жанр: кинокомикс

Режиссер: Кейт Шортланд

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Уильям Херт

Продолжительность: 133 минуты

Возраст: 16+

Съемки: феминистический боевик

Интересно, что сценарий фильма «Черная вдова» был написан еще в 2004 году, когда киновселенной Marvel еще не существовало. Основные сюжетные перипетии придумал Дэвид Хэйтер, но проект заморозили до 2009 года.

После этого Marvel начали переговоры с Эмили Блант на кастинг Черной вдовы для «Железного человека 2», но на тот момент актриса была занята другими съемками. В 2014 году Кевин Файги и Скарлетт Йоханссон договорились о возможных съемках сольного проекта про русскую шпионку.

Первый выпуск комиксов про приключения Черной вдовы стартовал в линейке «Тревожные истории» в 1964 году, там она была советским солдатом особого назначения, противостоящая Железному человеку.

Режиссером фильма выступила австралийка Кейт Шортланд («Берлинский синдром», «Лоре»), обновленный сценарий написала Жаклин Шеффер, съемочный период стартовал 29 мая 2019 года в Норвегии. Также съемочная группа работала в Англии, Марокко, Атланте и Будапеште.

Новым злодеем в фильме выступил загадочный Таскмастер. Сама же Черная Вдова пока еще не обладает суперспособностями, что несколько «приземляет» повествование и повышает значимость самой истории.

Оценки: слишком много «клюквы»

Первые критики отнеслись к «Черной вдове» благосклонно — на портале «Критиканство» ее рейтинг составляет 68%, Rotten Tomatoes выдал 82%, Metacritic показывает 67%. Большинство рецензентов отмечает отличный экшен, который затмевает все сюжетные твисты.

Актерский ансамбль также удостоился похвалы — между героями явно присутствует определенная «химия», они удачно дополняют друг другу. При этом критики жалуются на слишком предсказуемый сюжет и «кражу» зрительского внимания второстепенными персонажами.

Фото: © кадр из фильма

Критик Антон Долин пишет, что для российского зрителя в «Черной вдове» слишком много «клюквы», так как создатели попытались показать на экране вымышленную Россию и с этой задачей справились неудовлетворительно.

Стоит ли смотреть

«Черная вдова» получилась совершенно необязательным фильмом киновселенной Marvel — ведь поклонники франшизы уже прекрасно знают, чем закончилась история Черной вдовы. При этом для фанатов этой супергероини лента определенно покажется значимой.

Минусы новинки сразу бросаются в глаза — слишком стандартный сюжет, незначительный масштаб событий (особенно после трилогии «Мстителей»), неубедительные сюжетные твисты, «клюква» в ряде сцен, поднадоевшая феминистическая повестка.

Фото: © кадр из фильма

Но есть и плюсы — личная и эмоциональная история с четко прописанными семейными ценностями, харизматичные актеры, неплохой баланс драмы и юмора, отличный визуальный ряд, определенная «мрачность», которая выделяется на фоне подростковых фильмов франшизы.

В итоге «Черная вдова» удержала довольно высокую планку качества Marvel, но штучным продуктом наподобие «Стражей Галактики» не стала. Скорее всего, фанаты ждали от старта четвертой фазы киновселенной большего.