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Поддельная одежда: как распознать мошенников в Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Участились случи мошенничества с продажами одежды в соцсетях, особенно в Instagram. Эксперты Роскачества рассказали, как распознать подделку.

По наблюдениям Роскачества, чаще всего подделываются странички брендов, у которых в соцсетях есть как минимум 200 тысяч подписчиков. Мошенники создают псевдоаккаунты бренда, которые по логотипу и наполнению выглядят как настоящие, но отличаются более выгодными ценами, предлагают скидки.

«Расчет на то, что человек будет искать конкретный бренд и кликнет по тому, что ему выпало в поиске, не обратив внимания на количество подписчиков (которое, как правило, гораздо меньше, даже с учетом накрутки ботов)», – объясняют эксперты.

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Мошенники выслеживают потенциальных жертв по комментариям на страницах брендов и отвечают им со своих страниц, выдавая их за запасные аккаунты. Пользователям предлагают сделать предоплату, но заказ не присылают.

«Если вам пишут в комментариях или в личные сообщения другие аккаунты, отличные от официального аккаунта магазина, с предложениями (и тем более ссылками на оплату), лучше их проигнорировать», – советует Роскачество.

Как правило, такие магазины указывают или чужие реквизиты, или вовсе не указывают их. Другая распространенная хитрость – писать «реплика» в карточке товара мелким шрифтом. Так к ним нельзя предъявить претензии.

Признаки поддельной одежды:

  • швы, строчки и логотипы прошиты неровно и нечетко

  • используется низкокачественная фурнитура, нехарактерная для оригинального товара

  • этикетка или бирка с логотипом бренда отсутствует или отличается от оригинала, у которого часто бывают свои отличительные знаки, голограммы и маркировки

  • упаковка не соответствует стилю бренда

  • цена ниже рынка – не всегда это так, но зачастую прием со скидками и акциями используется для привлечения покупателей

  • ошибка в названии бренда – явный признак, который не нуждается в представлении.

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Жизнь #Потребитель #Соцсети
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