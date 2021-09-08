Женщины оказались наиболее склонны к печали после отпуска

Более половины новосибирцев, согласно данным опроса, сталкиваются с хандрой после отпуска. Наиболее подвержены этому молодые женщины.

По данным онлайн-опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», 51% новосибирцев сталкиваются с плохим настроением, возвращаясь домой с отдыха.

«Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет – в этой категории постотпускной хандре подвержены 61% респонденток. При этом только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают аналогичные чувства после отпуска», – говорится в сообщении.

Основные причины плохого настроения новосибирцев после отдыха: нежелание возвращаться к работе, большое количество накопившихся задач, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, скорое приближение холодов.