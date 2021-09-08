НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Женщины оказались наиболее склонны к печали после отпуска

Источник:
Sibnet.ru
388 0
Фото: © Sibnet.ru

Более половины новосибирцев, согласно данным опроса, сталкиваются с хандрой после отпуска. Наиболее подвержены этому молодые женщины.

По данным онлайн-опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», 51% новосибирцев сталкиваются с плохим настроением, возвращаясь домой с отдыха.

«Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет – в этой категории постотпускной хандре подвержены 61% респонденток. При этом только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают аналогичные чувства после отпуска», – говорится в сообщении.

Основные причины плохого настроения новосибирцев после отдыха: нежелание возвращаться к работе, большое количество накопившихся задач, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, скорое приближение холодов.

Тема: Делаем карьеру
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Вакансии с самыми высокими зарплатами нашли в сфере образования
Сибирские регионы оказались в аутсайдерах по рынку труда
Новосибирские компании готовы к работникам в спортивных костюмах
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Женщины оказались наиболее склонны к печали после отпуска
Незаконно проникшего на заимку Лыковой блогера обнаружили после пожара
Похитителей 23 млн рублей у дочери Чкалова задержали в Бурятии
Кабину МС-21 впервые показали изнутри
Самое популярное
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Байкалу предрекли экологическую катастрофу
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МЧС Зиничев погиб на учениях
«Яндекс» подвергся самой мощной в истории DDoS атаке
«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто
Лавров и его воздушный поцелуй стали героями нового флешмоба
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
42
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
Sibnet.Ru