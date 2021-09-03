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Треть мужчин в Новосибирске готова получить предложение пожениться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Третья часть опрошенных новосибирцев положительно относятся к тому, чтобы их позвали пожениться девушки, выяснили аналитики сервиса SuperJob.ru.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек. Больше половины мужчин в городе приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений. Позитивно отнесутся к предложению девушки взять в ее жены 33% опрошенных.

Оказалось, что женщины в Новосибирске вдвое реже, чем мужчины, положительно оценивают все описанные ситуации.

Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и при вступлении в брак.

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