Треть мужчин в Новосибирске готова получить предложение пожениться

Третья часть опрошенных новосибирцев положительно относятся к тому, чтобы их позвали пожениться девушки, выяснили аналитики сервиса SuperJob.ru.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек. Больше половины мужчин в городе приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений. Позитивно отнесутся к предложению девушки взять в ее жены 33% опрошенных.

Оказалось, что женщины в Новосибирске вдвое реже, чем мужчины, положительно оценивают все описанные ситуации.

Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и при вступлении в брак.