Вратарь Харри Сятери оказался фанатом финский рок-группы

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал плейлист любимых песне вратаря командв Харри Сятери, спортсмен оказался поклонником финского рока.

Первые три строчки топ-5 любимых композиций у Сятери заняли песни самой популярной в Финляндии рок-группы Eppu Normaali. В плейлист вошли треки «Lensin matalalla», «Soulaista sadetta» и «Tahroja paperilla».

На четвертом и пятом месте не менее известные исполнители. Это Scorpions с треком «Send Me An Angel» и Робби Уильямс с песней «Feel».

Харри Сяттери — финский хоккеист, он защищает ворота «Сибири» уже третий сезон, с 2019 года.