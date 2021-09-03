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Вратарь Харри Сятери оказался фанатом финский рок-группы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал плейлист любимых песне вратаря командв Харри Сятери, спортсмен оказался поклонником финского рока.

Первые три строчки топ-5 любимых композиций у Сятери заняли песни самой популярной в Финляндии рок-группы Eppu Normaali. В плейлист вошли треки «Lensin matalalla», «Soulaista sadetta» и «Tahroja paperilla».

На четвертом и пятом месте не менее известные исполнители. Это Scorpions с треком «Send Me An Angel» и Робби Уильямс с песней «Feel».

Харри Сяттери — финский хоккеист, он защищает ворота «Сибири» уже третий сезон, с 2019 года.

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Сибирь #Хоккей #Музыка
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