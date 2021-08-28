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Астрономы зафиксировали череду мощных вспышек на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Повышенная активность наблюдается на Солнце, череда вспышек продолжается третий день подряд, сообщается на сайте Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Так, за последние сутки учеными были обнаружены семь вспышек класса C и более мощное явление класса М. До этого астрономы два дня фиксировали сопоставимые корональные выбросы массы на Солнце.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезные последствия для Земли могут быть. Так, выброшенные облака плазмы нередко через два-три дня вызывают на планете мощные магнитные бури.

Считается, что такая буря способна спровоцировать ухудшение здоровья сотен тысяч метеочувствительных людей, а также привести к сбоям в работе навигационных систем и комплексов связи.

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