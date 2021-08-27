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Криптобиокабину для оформления загранпаспортов установили в МФЦ Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростелекома»

«Ростелеком» установил и запустил в работу криптобиокабину в МФЦ города Томска, жители могут самостоятельно сдавать биометрические данные для оформления заграничного паспорта, сообщает пресс-служба компании.

«Через цифровую кабину собранные персональные данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему “Мир”, далее они поступают на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц с момента подачи заявления. Эту услугу в городе Томске мы начали предоставлять с начала августа», — сказал директор Томского областного многофункционального центра Игорь Култаев.

Внешне устройство напоминает обычную фотокабину, но внутри нее расположена современная цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер для документов и отпечатков пальцев, считыватели штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.

Для использования кабины необходимо обратиться в отделение МФЦ на проспекте Фрунзе, 103д. в Томске, где помогут заполнить заявление и получить штрихкод, который нужно отсканировать в устройстве. Далее голосовой помощник криптобиокабины предложит сделать скан российского паспорта, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев.

Для заявителя процедура оформления пакета документов на этом этапе закончена. Статус готовности изготовления паспорта можно отслеживать на едином портале МФЦ.

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