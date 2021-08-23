Женщина в детской поликлинике Иркутска напала на полицейского

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, устроившей дебош в детской поликлинике. Сначала дама накинулась на соседку по очереди, а потом укусила полицейского.

По версии следствия, 11 августа в детской поликлинике в очереди из мам начался скандал. Одна из посетительниц, которая пришла в учреждение двухлетней дочкой, накинулась на женщину рядом, также ожидающую своей очереди к врачу. Чтобы разнять двух родительниц, пришлось вызывать полицию.

Успокаивать женщин пришел участковый, но мама двухлетней дочки на требования прекратить скандал, обругала его нецензурной бранью, а потом набросилась на стража порядка, расцарапала его и укусила за запястье.

Скандальную маму задержали и увезли в следственный отдел. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.