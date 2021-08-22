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«Военное ралли» стартовало в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Участники международного этапа конкурса «Военное ралли» покажут мастерство вождения большегрузной техники в сложных дорожных условиях холмистой местности в Республике Тыва, сообщает Минобороны.

Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа. В конкурсе принимают участие команды России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая и Израиля.

Конкурс «Военное ралли» состоял из четырех этапов. Первый — индивидуальная гонка протяженностью 124 километров, где определялись победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап — выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей.

Третий этап — гонка с преследованием — 131 километров. Четвертый — командная гонка, где военнослужащим предстояло преодолеть трассу длинной 142 километров, после чего была определена команда-победитель, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантин и тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. 

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