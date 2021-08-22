«Военное ралли» стартовало в Туве

Участники международного этапа конкурса «Военное ралли» покажут
мастерство вождения большегрузной техники в сложных дорожных условиях холмистой
местности в Республике Тыва, сообщает Минобороны.
Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в трех
районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа. В
конкурсе принимают участие команды России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана,
Монголии, Казахстана, Китая и Израиля.
Конкурс «Военное ралли» состоял из четырех этапов. Первый —
индивидуальная гонка протяженностью 124 километров, где определялись победители
в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап
— выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи
бронированных автомобилей.
Третий этап — гонка с преследованием — 131 километров.
Четвертый — командная гонка, где военнослужащим предстояло преодолеть трассу
длинной 142 километров, после чего была определена команда-победитель,
представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые
автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».
Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный
двухнедельный карантин и тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции.