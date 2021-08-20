Фильм «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» вышел в Wink

Третий супергеройский фильм из франшизы «G.I.Joe: Бросок кобры», основанной на серии игрушек Hasbro, появился в видеосервисе Wink.

Главным героем фильма стал Снейк Айз — загадочный член отряда G.I. Joe, ищущий убийцу своего отца. Однажды он спасает от гибели незнакомца, который оказывается главой могущественного и древнего клана. Тот просит у Снейка помощи в противостоянии зловещей «Кобре».

Главные роли исполнили звезда «Джентельменов» Генри Голдинг и Самара Уивинг. Режиссер фильма — Роберт Швентке.

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