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Фильм «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Третий супергеройский фильм из франшизы «G.I.Joe: Бросок кобры», основанной на серии игрушек Hasbro, появился в видеосервисе Wink.

Главным героем фильма стал Снейк Айз — загадочный член отряда G.I. Joe, ищущий убийцу своего отца. Однажды он спасает от гибели незнакомца, который оказывается главой могущественного и древнего клана. Тот просит у Снейка помощи в противостоянии зловещей «Кобре».

Главные роли исполнили звезда «Джентельменов» Генри Голдинг и Самара Уивинг. Режиссер фильма — Роберт Швентке.

Посмотреть «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» в Winkможно за 599 рублей, взяв картину в аренду на 48 часов. Или купить навсегда в высоком качестве за 899 рублей.

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