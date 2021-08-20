Вагон поезда сошел с рельсов в Красноярском крае

Вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Иланская - Иланка Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), сообщает пресс-служба магистрали.

«На перегоне Иланская - Иланка двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Иланская - Уяр произошел сход одного вагона грузового поезда. В результате происшествия габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поезда пропускались по второму пути, пассажирские — в приоритетном порядке. Задержки грузовых поездов минимальные, можно сказать, что на грузовое движение ситуация также не повлияла. Восстановительные работы на участке были завершены в 04.36 по красноярскому времени.