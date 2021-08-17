Тульский Пряник стал сотрудником МЧС

МЧС по Тульской области наняло человека в костюме гигантского Тульского Пряника на должность инструктора противопожарной профилактики.

Пряник стал сотрудником МЧС по итогам голосования среди сотрудников ведомства — они единогласно поддержали его кандидатуру. Он получил форму с надписями «Тульский» и «Пряник», а также официальное удостоверение и медаль «За пропаганду спасательного дела».

Планируется, что ростовая кукла будет работать с детьми, рассказывая им о правилах безопасности в различных ситуациях. Тульский Пряник уже принял участие в Днях безопасности на базе отдыха «Новая волна».

«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового», — сказал Тульский Пряник.

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили креатив МЧС — некоторым он напомнил Губку Боба. Другие посчитали, что выражение лица куклы может вызвать страх у детей. При этом некоторые комментаторы напомнили, что тульские пряника являются одним из главных брендов региона.