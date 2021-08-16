НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Пьяный водитель в Приангарье совершил смертельное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
315 0

Пьяный водитель в воскресенье устроил гонки на дорогах города Усть-Кута Иркутской области. Пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, он совершил лобовое столкновение с авто, где находилась семейная пара, и погиб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Местные жители в воскресенье вечером позвонили в полицию и сообщили, что по дорогам Усть-Кута едет автомобиль, водитель которого, скорее всего, пьян. На одном из участков дорог с двусторонним движением инспекторы ГИБДД, получившие информацию от полицейских, увидели автомобиль Toyota, которые ехал посередине трассы.

Полицейские потребовали у водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу и поехал дальше. Экипаж ГИБДД начал погоню. Нарушитель, пытаясь оторваться от преследования, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель Toyota умер на месте, медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые передвигались в Nissan.

Установлено, что 32-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения и в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на новосибирской трассе
Обгон водителя KIA на новосибирской трассе унес жизни двоих
Смертельное ДТП седана и арбузной фуры произошло под Новосибирском
«Жигули» раздавило в «лепешку» после аварии с КамАЗом
смотреть все
Иркутск #ДТП #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пульмонолог объяснил, как вернуть обоняние после COVID-19
Лето порадует новосибирцев теплом
Археологи нашли необычное захоронение в Бурятии
Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал «Мисс Офис»
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

А не пора ли проверить этого человека на вменяемость? Если это шутка, то непонятная. Ну а если он это...

лачинов

Не знают куда вложить бюджетные деньги. Где нацпроекты, там прицепом воровство и бестолковщина. Но уж...

ЕВПАТИЙ

Строить новые города в то время как вокруг вымирают десятки других городов - это даже не маразм, а шизофрения!...

Alexander222

Непонятно, а что будет с уже построенными городами Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Красноярск...
Sibnet.Ru