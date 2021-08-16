Пьяный водитель в Приангарье совершил смертельное ДТП

Пьяный водитель в воскресенье устроил гонки на дорогах города Усть-Кута Иркутской области. Пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, он совершил лобовое столкновение с авто, где находилась семейная пара, и погиб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Местные жители в воскресенье вечером позвонили в полицию и сообщили, что по дорогам Усть-Кута едет автомобиль, водитель которого, скорее всего, пьян. На одном из участков дорог с двусторонним движением инспекторы ГИБДД, получившие информацию от полицейских, увидели автомобиль Toyota, которые ехал посередине трассы.

Полицейские потребовали у водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу и поехал дальше. Экипаж ГИБДД начал погоню. Нарушитель, пытаясь оторваться от преследования, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель Toyota умер на месте, медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые передвигались в Nissan.

Установлено, что 32-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения и в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.