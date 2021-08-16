Испанское СМИ перечислило вызовы для экологии Байкала

Экология Байкала — Галапагосских островов России — подвергается испытанию на прочность. Промпредприятия, туристы и вырубка леса могут привести к трагическим последствиям для озера, написал автор испанского El Peridico Марк Мархинедас.

Байкал в 1996 году признали природным наследием человечества. Но в последние десятилетия озеро пережило существенные изменения, которые ставят под угрозу равновесие экосистемы.

Байкал называют «Галапагосскими островами России». Здесь обитает сотни эндемиков. Раньше на озеро приезжало мало туристов, в основном экскурсанты и любители природы. В последние же годы Байкал стал привлекательным направлением массового туризма.

С увеличением числа туристов умножилось количество нелегальных нерегулируемых гостиничных объектов, которые производят тонны необрабатываемого мусора и сливают неочищенные сточные воды в озеро. Это приводит к изменению экосистемы мелководья Байкала.

Еще одна причина для беспокойства экологов — работа гидроэлектростанций. Например, плотина Иркутской ГЭС, расположенной на реке Ангара искусственным образом поддерживает высокий уровень воды в озере, что вызывает эрозию берега, пишет Мархинедас со ссылкой на слова экоактивистов.

А вырубка леса для экспорта древесины в Китай не только негативно сказывается на экологии, но и провоцирует сильную напряженность среди местного населения. Так, одна из местных жительниц сообщила изданию, что в большинстве случаев вырубка ведется якобы незаконно.