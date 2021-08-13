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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Бурков рассказал о будущем омского метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Метрополитена в классическом понимании в Омске быть не может, но обсуждается вопрос строительства метробаса или метротроллейбуса, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам губернатора, по метромосту планируют запустить троллейбусы, трамваи или электробусы, а также задействовать две станции недостроенного омского метро.

«В классическом варианте метро мы вряд ли построим. Это и большие вложения, и большие вложения на его поддержание. С федеральным Минстроем и Минтрансом обсуждаем вопрос строительства метробаса или метротроллейбуса. Считаем, что дешевле», – сказал Бурков во время прямого эфира в Instagram.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. Ранее Бурков сообщал, что для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.

В июле этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро в Омске все-таки необходимо достраивать.

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Омск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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