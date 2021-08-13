Бурков рассказал о будущем омского метро

Метрополитена в классическом понимании в Омске быть не может, но обсуждается вопрос строительства метробаса или метротроллейбуса, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам губернатора, по метромосту планируют запустить троллейбусы, трамваи или электробусы, а также задействовать две станции недостроенного омского метро.

«В классическом варианте метро мы вряд ли построим. Это и большие вложения, и большие вложения на его поддержание. С федеральным Минстроем и Минтрансом обсуждаем вопрос строительства метробаса или метротроллейбуса. Считаем, что дешевле», – сказал Бурков во время прямого эфира в Instagram.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. Ранее Бурков сообщал, что для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.

В июле этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро в Омске все-таки необходимо достраивать.